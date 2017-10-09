Вентура: сборная Италии продолжает плохо контролировать игру и часто терять мяч

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура прокомментировал выездную победу над Албанией (1:0) в заключительном матче 10-го тура группы G отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.
«Это была задача-минимум, которую мы поставили перед собой. Думаю, мы сделали ещё один небольшой шаг вперёд. Но мы продолжаем плохо контролировать игру и слишком часто терять мяч. Все моменты, которые возникли у соперника, были подарены нами. Рад за ребят, поскольку они работали очень усердно. Я подтверждаю свои слова: нам нужно время, чтобы добиться чего-то значимого с этой командой.
Надеюсь на возвращение травмированных игроков к стыковым матчам, в противном случае могут возникнуть проблемы», — сказал тренер в эфире Rai Sport.
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