Степаненко: постоянно одно и то же, я очень расстроен

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился впечатлениями от поражения в матче квалификации ЧМ-2018 с Хорватией. Встреча проходила в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
«Первый тайм сыграли хорошо, качественно. Много уделили внимания игрокам. Во втором тайме провалились минут на 15. Легко нам забили два гола. Никогда сзади не подсказывал, что там вбегал, допускали детские ошибки.
В таких матчах детали играют большую роль. Если так, без подсказок играть, очень тяжело. Постоянно одно и то же. Я очень расстроен. Нужно учиться играть у таких команд.
Тренер перед игрой сказал, если не знаете что делать — отдавать вперед, не обрезаться. Иначе появляются зоны, в них входят игроки соперника. Даже ценой красивой игры в таких матчах нужно обезопасить свои ворота», — сказал Степаненко в эфире «Футбол 1».