Тренер сборной Хорватии: игроки поняли, что матч с Украиной — их последний шанс

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился впечатлениями от победы в матче квалификации ЧМ-2018 с Украиной. Встреча проходила в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
«Хочу поблагодарить свою команду за хороший матч. Я доволен качеством игры, но это лишь первый этап на пути на чемпионат мира в России. Сегодня героями были все, а не только Крамарич. Несмотря на некоторые изменения в тактике, наша команда проявила себя с самой лучшей стороны. Первым заданием нашей команды была игра в обороне. А затем уже планировали сыграть агрессивнее в атаке. Я благодарен команде за то, что она придерживалась нашего плана. Несмотря на то, что матч был очень сложным, наша команда смогла добыть важнейшую победу.
Мы были готовы к такой игре. Мы много знали об Украине, все получилось ровно так, как мы и ожидали. Наша команда пребывала в плохом психологическом состоянии после матча с Финляндией. Я много времени потратил на разговоры с игроками. Мне понравилось, что игроки поняли, что это их последний шанс, они смогли проявить себя и добыли эту победу", — цитирует тренера Footboom.