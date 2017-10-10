Головин: «МЮ» — самый сильный соперник из всех, с кем мне доводилось играть

Полузащитник ЦСКА Александр Головин назвал «Манчестер Юнайтед» самым сильным соперником, с которым ему приходилось иметь дело, а также высоко оценил шансы «армейцев» обыграть «Базель» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
«У нас в Лиге чемпионов уже были крупные поражения. Поэтому я стараюсь их забывать. Первые такие неудачи воспринимались тяжело, но опытные ребята научились меня быстро забывать и хорошее, и плохое. «Манчестер Юнайтед» задал в матче сумасшедшие скорости, тем более я играл прошлый матч с Курском. Такой сразу скачок скорости, и первые 10 минут было тяжело приспособиться. Начало провалили, так и решился исход матча.
На Евро-2016 были другие ощущения. Тогда очень сложно было играть, боялся брать инициативу, отдавал мяч другим, чтобы не ошибиться. Сейчас всё иначе. Пожалуй, именно «Манчестер Юнайтед» был самым сильным соперником из всех, с кем мне доводилось играть за всё время. Больше всего из состава манкунианцев мне понравился Марсьяль.
Думаю, у нас большие шансы выиграть у «Базеля», поскольку мы хорошо сыграли с «Бенфикой». «Базель» — это не такой уровень, как «Манчестер Юнайтед», но в то же время сильная команда. Будем надеяться только на три очка. Смотрели их матчи и примерно понимаем, как они играют», — отметил Головин в эфире передачи «Футбол России».
Встреча ЦСКА и «Базеля» состоится 18 октября в Москве и начнётся в 21:45 мск.