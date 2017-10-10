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Коноплянка: думал, дожмём хорватов, но они полностью переиграли во втором тайме

10 октября 2017, вторник. 01:46 Футбол

Один из лидеров сборной Украины Евгений Коноплянка выразил разочарование в связи с поражением от соперников из Хорватии (0:2) в заключительном туре отборочного цикла чемпионата мира — 2018, обратив внимание на ошибки команды во втором тайме.

«Не знаю, что случилось, нужно смотреть игру. Мы на тренировках столько не ошибались, сколько во втором тайме. Хорошо играли в первом тайме, я верил, что мы выиграем. Нужно говорить с ребятами, смотреть друг другу в глаза и объяснять, что не так. Я не знаю, что произошло. До игры все улыбались, был позитив. Я доволен коллективом, ребятами и игрой в первом тайме. Но сейчас что-то говорить нет смысла. Нужно разбирать моменты.

Я очень удивлён, потому что первый тайм мы играли очень солидно с хорошей командой. Думал, что дожмём. Не знаю, или хорваты прибавили, или мы подсели. Хорваты нас полностью переиграли нас во втором тайме. Не знаю, за счёт чего. Понятно, что за счёт брака, но… У них играют сильные игроки. Может, они разозлились за первый тайм», — сказал полузащитник в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

«Сейчас я не хочу ни с кем разговаривать. Выключу телефон, сядем с ребятами и о чём-то поговорим. Может, получится отвлечься от футбола», — добавил Коноплянка.

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Источник: Телеканалы Футбол 1/Футбол 2 Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Украины — Футбол Сборная Хорватии — Футбол Евгений Коноплянка
Новости. Чемпионат мира 2018
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