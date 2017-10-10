Головин: не скрываю, у меня многое получается, хочу прогрессировать дальше

Полузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал о своём самом памятном матче, адаптации к игровым схемам Виктора Гончаренко, поделился мнением о роли лидера в коллектива и выразил надежду на свой дальнейший прогресс.
«Думаю, я ещё молод для того, чтобы быть лидером в коллективе и на поле. На поле стараюсь брать где-то инициативу на себя, если что-то не получается у команды. Но в коллективе у нас есть свои лидеры. В «молодёжке» тоже лидером себя не чувствовал, у нас все были равны.
Помню свой дебют в сборной России, помню тот гол. Мне тогда Иванов сделал передачу, я был на радиусе штрафной, принял мяч на грудь и пробил в дальний угол. Самый памятный матч — это, наверное, с «Краснодаром» в Кубке. Тогда я только начинал играть в составе и забил два гола. Особенно первый мяч получился красивым.
Для меня нет особой разницы, на какой позиции играть. Главное — помогать атаке, а также обороне. Могу и слева сыграть, и справа, и в центре. Какой-то привязанности к позиции нет. После прихода Гончаренко у ЦСКА изменилась схема, мы стали намного больше прессинговать, и на это нужно больше сил. В первое время было тяжело, мы думали, что будем уставать минуте к 70-й, но постепенно приспособились. Сейчас хорошо получается прессинговать с моей позиции в центре, и мне очень нравится играть при такой схеме.
Каждый футболист, как мне кажется, прибавляет, когда переходит в основную команду из дубля и тренируется с такими футболистами. Конечно, я не скрываю, что у меня многое получается, но не хочу на этом останавливаться. Хочу только прогрессировать дальше», — сказал Головин в эфире передачи «Футбол России».