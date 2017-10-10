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Юношеская сборная России упустила победу над США в товарищеском матче

10 октября 2017, вторник. 02:19 Футбол

Юношеская сборная России (игроки 1999 года рождения) провела второй контрольный матч в ходе учебно-тренировочного сбора в испанской Марбелье. Подопечные Александра Гришина сыграли с американцами вничью со счётом 2:2. Россияне были близки к волевой победе, реализовав два пенальти, но не удержали победный результат — на пятой компенсированной арбитром минуте команда США ушла от поражения благодаря автоголу.

Товарищеский матч

Юношеская сборная России — юношеская сборная США — 2:2 (1:1)
Голы: игрок США, 21 (0:1). Сулейманов, 24 (пен. 1:1). Руденко, 50 (пен. 2:1). Лапшов, 90+5 (автогол, 2:2).

Россия: Ломаев, Каккоев (С. Уткин, 60), Лапшов, Бородин (Евгеньев, 46), Губанов (Бочко, 60), Сулейманов (Тикнизян, 60), Володкин (Голубев, 75), Мусаев (Демьянов, 60), Руденко, Глушенков (Д. Уткин, 75), Цыпченко.

«Мы встречались с хорошей, физически сильной и организованной командой. Первый гол в наши ворота получился нелепым, но мы быстро сравняли счёт и перехватили инициативу. После перерыва вышли вперёд, но не смогли удержать победу, пропустив на пятой компенсированной минуте. Это, конечно, обидно. По итогам двух игр с Бельгией и США мы заняли второе место на своеобразном турнире среди трёх команд.

Тем не менее, мы рады, что сыграли с серьёзными соперниками на испанском сборе, увидели сильные и слабые стороны наших ребят, поняли, кто чего стоит. Это помогло нам определиться со списком из 23 футболистов, которых мы вызовем на итоговый сбор перед первым отборочным раундом ЧЕ-2018 U-19», — приводит послематчевый комментарий старшего тренера сборной России Александра Гришина пресс-служба РФС.

Юношеская сборная России проиграла Бельгии в контрольном матче
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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Юношеские сборные России - Футбол Александр Гришин
Новости. Футбол
10 октября 2017, вторник
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