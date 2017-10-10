Президент Исландии поддержал свою сборную на трибуне вместе с болельщиками

Президент Исландии Гудни Йоханссон поддержал сборную своей страны в противостоянии с соперниками из Косово в заключительном туре отборочного цикла чемпионата мира — 2018 на обычной трибуне в компании других болельщиков национальной команды, отказавшись от VIP-трибуны.
Игра в Рейкьявике завершилась со счётом 2:0, этот успех позволил сборной Исландии занять первое место в группе I и впервые в своей истории выйти на мировое футбольное первенство.
Фотографию главы государства на трибуне стадиона «Лаугардалсвёллур» можно посмотреть в «Твиттере».
Сборная Исландии вышла на ЧМ-2018 в России, Украина заняла третье место в группе