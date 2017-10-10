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Неймар побрил голову Жорже по случаю его дебютного вызова в сборную Бразилии

10 октября 2017, вторник. 03:48 Футбол

Капитан сборной Бразилии Неймар оригинальным способом поздравил защитника «Монако» Жорже с дебютным вызовом в состав национальной команды, побрив наголо его голову. Совместная фотография футболистов опубликована в официальном «твиттере» бразильской сборной.

Команда Бразилии, гарантировавшая себе участие на чемпионате мира — 2018 как победительница отборочной группы на южноамериканском континенте, готовится к заключительному матчу квалификации с соперниками из Чили. Эта игра состоится 11 октября и начнётся в 02:30 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Бразилии — Футбол ФК Монако ФК ПСЖ Неймар Фото
Новости. Чемпионат мира 2018
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