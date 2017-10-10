Президент Сербии — о выходе сборной на ЧМ-2018: так надо бороться за свою страну

Президент Сербии Александр Вучич поздравил национальную команду страны с занятым первым местом в отборочной группе и выходом в финальную стадию чемпионата мира — 2018.
«Браво, парни. Так надо бороться за свою страну. Вперёд, Сербия!» — написал Вучич на своей странице в «Твиттере».
В заключительном туре квалификационного раунда ЧМ Сербия дома обыграла Грузию — 1:0. Благодаря этому результату сербы набрали 21 очко и показали лучший результат в группе D.
Турнирная таблица группы D: 1. Сербия — 21 очко; 2. Ирландия — 19; 3. Уэльс — 17; 4. Австрия — 15; 5. Грузия — 5; Молдавия — 2.
Сербия пробилась на ЧМ-2018, Ирландия обошла Уэльс