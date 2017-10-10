Федерация футбола Италии рассматривает вариант назначения Конте вместо Вентуры

Руководство Федерации футбола Италии раздумывает над тем, чтобы вернуть нынешнего главного тренера «Челси» Антонио Конте на пост наставника национальной команды, сообщает The Sun.
Конте возглавил «Челси» после Евро-2016, а ему на смену в сборной Италии пришёл Джампьеро Вентура. Под его руководством итальянцы заняли лишь второе место в отборочной группе ЧМ-2018 и вынуждены будут играть стыковые матчи.
Контракт Вентуры рассчитан до 2020 года, однако неудачное выступление на ЧМ в следующем году или тем более непопадание на мундиаль может вынудить руководство федерации разорвать контракт со специалистом досрочно.
Источник: Конте намерен летом покинуть «Челси»