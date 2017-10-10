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Федерация футбола Италии рассматривает вариант назначения Конте вместо Вентуры

10 октября 2017, вторник. 06:01 Футбол

Руководство Федерации футбола Италии раздумывает над тем, чтобы вернуть нынешнего главного тренера «Челси» Антонио Конте на пост наставника национальной команды, сообщает The Sun.

Конте возглавил «Челси» после Евро-2016, а ему на смену в сборной Италии пришёл Джампьеро Вентура. Под его руководством итальянцы заняли лишь второе место в отборочной группе ЧМ-2018 и вынуждены будут играть стыковые матчи.

Контракт Вентуры рассчитан до 2020 года, однако неудачное выступление на ЧМ в следующем году или тем более непопадание на мундиаль может вынудить руководство федерации разорвать контракт со специалистом досрочно.

Источник: Конте намерен летом покинуть «Челси»
Источник: The Sun Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Челси Антонио Конте Джампьеро Вентура
Новости. Чемпионат мира 2018
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