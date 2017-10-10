Лопетеги: Испания отлично провела отборочный турнир ЧМ-2018

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги остался очень доволен выступлением команды в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года. В последней игре на выезде испанцы обыграли национальную команду Израиля со счётом 1:0 и уверенно завоевали путёвку в финальную стадию мундиаля, заняв первое место в своей группе. В матче с командой Израиля в испанской сборной были и футболисты, не часто попадающие в основной состав.
«Я ни в коем случае не разделяю мнение, что игроки, принявшие участие в матче с Израилем, не для мундиаля. В первом тайме нам не удавалось пробивать бреши в такой плотной обороне, но во второй половине игры мы нашли ответы на наши вопросы. Эта игра не была лёгкой вследствие многих обстоятельств. Поэтому нужно поздравить футболистов за всё, что они сделали. Испания отлично провела отборочный турнир», — приводит слова Лопетеги Marca.
Турнирное положение в группе: 1. Испания — 28 очков; 2. Италия — 23; 3. Албания — 13; 4. Израиль — 12; 5. Македония — 11; 6. Лихтенштейн — 0.