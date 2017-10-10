Хайнкес: в спортивном плане в «Баварии» многое надо изменить

Новый главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес отметил, что его ждёт большой объём работы с командой. Хайнкес считает, что в данный момент в игре немецкого гранда немало недостатков.
«Я должен чётко распределить роли для каждого футболиста команды. Каждый должен быть готов приходить на помощь другому. Именно такую команду и необходимо сформировать. В спортивном плане в «Баварии» многое надо изменить», — приводит слова Хайнкеса Bild.
Хайнкес сменил на посту главного тренера мюнхенцев отправленного в отставку Карло Анчелотти. Его контракт с «Баварией» рассчитан до конца текущего сезона.
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