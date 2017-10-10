Будогосский: может, судья Матюнин ещё посоветует Мутко, что ему говорить?

Накануне судья Алексей Матюнин дал интервью «Чемпионату», вышедшее под заголовком «Молчание Будогосского обиднее обвинений Кадиева». В интервью Матюнин признался: ему обидно, что глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский не поддержал его после обвинений владельца «Анжи» Османа Кадиева в предвзятости, при этом Будогосский вступился за судью Сергея Лапочкина, на которого после игры того же тура ЦСКА — «Уфа» генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов обрушился с негодованием.
Будогосский выступил с ответной речью: «Удивляться Матюнину нечего, не он мне должен указывать, когда и кому что говорить. Удивляться он должен не мне, а некоторым эпизодам, связанным с его судейством. В том числе и на международной арене. Пусть он больше занимается самоподготовкой к матчам и качеством своей работы на соревнованиях, чем размышляет о том, кому и когда мне давать комментарии. Я без него постараюсь разобраться.
Хотел бы напомнить о двух вещах. Арбитр удивляется малому количеству матчей – это по первой части чемпионата действительно так. Но это происходило в связи с низким качеством судейства двух матчей в ФНЛ. И второй момент – хотел бы напомнить, каким образом и при каком голосовании Матюнин попал в лист ФИФА. Это было в период работы Николая Левникова, когда случилось очень напряжённое голосование. Когда постоянно было ничейное голосование, и только решающий голос Левникова позволил Матюнину оказаться там, где он оказался. И арбитр, проведя пять матчей на международной арене, должен задуматься о том, почему там у него столько проблем, а не заниматься вопросом комментариев главы департамента. Может, он ещё посоветует президенту РФС (Виталию Мутко. — Прим. «Чемпионата»), что ему говорить? Или удивится, что президент РФС не высказал ничего в его поддержку после высказываний Кадиева?
Есть соответствующий механизм и структура в судейском комитете. В положении договора господина Матюнина с РФС есть пункт относительно подобного рода высказываний. Подписывая такой документ, арбитр должен понимать, когда и что он должен делать. Господин Матюнин потерял точку опоры в этом вопросе и слишком рано почувствовал себя человеком, который может делать то, что считает нужным. Но так не бывает».