Левандовски получил степень бакалавра в области спортивного менеджмента

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски успешно защитил бакалаврскую работу и получил соответствующую научную степень в области спортивного менеджмента. Над работой 29-летний футболист сборной Польши трудился на протяжении 10 лет.
Предметом исследования была карьера самого Левандовского.
Фотографию можно посмотреть на странице «Баварии» в «Твиттере».
Напомним, Левандовски обновил рекорд по количеству голов в европейском отборочном турнире ЧМ. В матче с Черногорией (4:2) он забил гол, который стал для него 16-м в 10 играх нынешнего отборочного турнира.