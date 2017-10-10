Делегация «Зенита» вылетела в Москву на похороны Сарсании

Руководство, тренеры и футболисты «Зенита» утром 10 октября вылетели в Москву на похороны Константина Сарсании, сообщает Bobsoccer. Траурная церемония начнётся в 11:00. Сарсания будет похоронен на кладбище «Ракитки», расположенном на 11-м километре Калужского шоссе.
Ранее предполагалось, что во вторник после выходного дня подопечные Роберто Манчини возобновят подготовку к матчу 13-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». Сарсания скоропостижно скончался 7 октября на 50-м году жизни. Предполагается, что в память о своём спортивном директоре футболисты «Зенита» в матче с «Арсеналом» 15 октября выйдут на поле в траурных повязках.
Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве, в качестве футболиста выступал в первенстве СССР первой и второй лиг, а также играл в высшей лиге Франции за клубы «Ланс», «Дюнкерк» и «Армантьер». После завершения игровой карьеры получил агентскую лицензию ФИФА и работал футбольным функционером в профессиональных клубах.