«Манчестер Сити» готов заплатить «Наполи» за Гулама £ 3 млн в январе

«Манчестер Сити» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Фаузи Гуламу, сообщает The Sun. Контракт 26-летнего футболиста с неаполитанцами истекает летом 2018 года, поэтому зимой он сможет вести переговоры с другими клубами по поводу перехода на правах свободного агента. Однако «горожане» хотят заранее договориться с «Наполи» о трансфере, предложив за алжирца £ 3 млн. Самому Гуламу в английском клубе готовы платить около £ 90 тыс. в неделю, а также предложить солидные подъемные.
Ожидается, что клубы начнут переговоры на следующей неделе, когда «Манчестер Сити» и «Наполи» встретятся в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола с помощью Гулама хочет закрыть брешь в обороне, которая образовалась после травмы Бенжамена Менди.