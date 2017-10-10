СМИ: Овермарс с нового сезона станет спортивным директором «Арсенала»

Бывший полузащитник «Арсенала» Марк Овермарс с нового сезона будет работать в лондонском клубе на должности спортивного директора, утверждает Tuttomercatoweb. В настоящее время он занимает аналогичную должность в «Аяксе», но в конце сезона покинет амстердамцев. По данным источника, «канониры» уже обо всём договорились с 44-летним голландцем.
Ожидается, что Овермарс станет правой рукой Венгера, однако окончательные решения по поводу всех трансферов по-прежнему будет принимать француз.
Марк выступал за «Арсенал» с 1997 по 2000 год. За это время он выиграл с командой Венгера чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.
«Арсенал» хочет сделать Овермарса первым в истории клуба техническим директором