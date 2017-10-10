Сампаоли: если мы все будем на уровне Месси, игра с Эквадором будет удачной

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли не поскупился на похвалу в адрес нападающего Лионеля Месси. Наставник «альбиселесте» сделал это в преддверии последнего и очень важного для аргентинцев матча отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Эквадора.
«В нашем распоряжении Месси. В данный момент эмблема Лео будет для нас очень важна. Месси работал под моим руководством в контексте трёх последних матчей национальной команды, и я увидел невероятного, преданного команде, прилагающего усилия и выполняющего черновую работу игрока. Если мы все будем на уровне Месси, игра с Эквадором будет удачной. Самым большим препятствием для наших футболистов в контексте матчей отборочного цикла чемпионата мира является их огромное желание участвовать в мундиале», — цитирует Сампаоли El Universo.
Перед последним туром отборочного турнира ЧМ-2018 аргентинцы оказались в достаточно непростой ситуации. С 25 очками они занимают 6-е место в турнирной таблице. У идущей на 5-м месте перуанской сборной столько же очков. Сборные Чили и Колумбии с 26 очками на 3-ем и 4-м местах соответственно.
Со сборной Эквадора «альбиселесте» сыграет 11 октября на выезде. Перуанцы в свою очередь сыграют на своём поле с колумбийцами. Команда, занявшая 5-е место, получит право участия в мундиале в стыковых матчах со сборной Новой Зеландии.