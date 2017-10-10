Тренер бразильцев уверяет, что не будет мешать Аргентине участвовать в ЧМ-2018

Главный тренер сборной Бразилии Тите отметил, что его команда не будет отдавать игру чилийской сборной в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира, чтобы помешать аргентинцам завоевать путёвку на мундиаль. Перед последним туром у сборной Аргентины 25 очков и 6-е место в турнирной таблице. Чилийцы с 26 очками занимают 3-е место. Между тем сами «пентакемпеоны» уже обеспечили себе участия в мундиале.
«Я в очень высокой степени идентифицирую себя с Аргентиной. У меня там замечательные друзья. Испытываю большое уважение к сборной Аргентины за её конкурентоспособность. Нас в наибольшей степени мобилизует миролюбие, возможность посмотреть назад и сказать, что мы сделали всё наилучшим образом. Поэтому мы намерены сделать то, что в наибольшей мере соответствует достоинству нашего народа. А остальные пожнут плод работы, которую проделали сами», — цитирует Тите Ole.
Со сборной Эквадора Аргентина сыграет 11 октября на выезде. Перуанцы, идущие на 5-м месте с 25 очками, в свою очередь сыграют на своём поле с колумбийцами.
Команда, занявшая 5-е место, получит право участия в мундиале в стыковых матчах со сборной Новой Зеландии.