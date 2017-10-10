100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тренер бразильцев уверяет, что не будет мешать Аргентине участвовать в ЧМ-2018

10 октября 2017, вторник. 09:16 Футбол

Главный тренер сборной Бразилии Тите отметил, что его команда не будет отдавать игру чилийской сборной в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира, чтобы помешать аргентинцам завоевать путёвку на мундиаль. Перед последним туром у сборной Аргентины 25 очков и 6-е место в турнирной таблице. Чилийцы с 26 очками занимают 3-е место. Между тем сами «пентакемпеоны» уже обеспечили себе участия в мундиале.

«Я в очень высокой степени идентифицирую себя с Аргентиной. У меня там замечательные друзья. Испытываю большое уважение к сборной Аргентины за её конкурентоспособность. Нас в наибольшей степени мобилизует миролюбие, возможность посмотреть назад и сказать, что мы сделали всё наилучшим образом. Поэтому мы намерены сделать то, что в наибольшей мере соответствует достоинству нашего народа. А остальные пожнут плод работы, которую проделали сами», — цитирует Тите Ole.

Со сборной Эквадора Аргентина сыграет 11 октября на выезде. Перуанцы, идущие на 5-м месте с 25 очками, в свою очередь сыграют на своём поле с колумбийцами.

Команда, занявшая 5-е место, получит право участия в мундиале в стыковых матчах со сборной Новой Зеландии.

Источник: Ole Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Бразилии — Футбол ЧМ-2018
Новости. Футбол
10 октября 2017, вторник
09:52 Джака: матч против сборной Португалии будет сродни финалу чемпионата мира
09:40 Райт: искренне верю, что Кейн перепишет рекорды сборной Англии
09:27 Полузащитник «Барселоны» Туран зимой может перейти в «Арсенал»
09:22 Тренер сборной Исландии: ЧМ-2018 – не самоцель, а долгий путь к конечной цели
09:16 Табарес: Месси велик, но не может делать всё в коллективном виде спорта
09:16 Тренер бразильцев уверяет, что не будет мешать Аргентине участвовать в ЧМ-2018
09:16 Сампаоли: если мы все будем на уровне Месси, игра с Эквадором будет удачной
09:11 Нападающий Кейн считает, что сборная Англии должна быть благодарна Почеттино
09:04 СМИ: Овермарс с нового сезона станет спортивным директором «Арсенала»
08:39 «Манчестер Сити» готов заплатить «Наполи» за Гулама £ 3 млн в январе
08:20 Исполнительный директор «Барселоны» ушёл в отставку
08:15 Делегация «Зенита» вылетела в Москву на похороны Сарсании
08:03 Дрогба забил курьёзный гол со штрафного
07:58 Инфантино: Марадона в одиночку выигрывал титулы, а Месси надо выиграть мундиаль
07:29 Швайнштайгер: был очень рад услышать, что «Баварию» вновь возглавил Хайнкес
07:06 Левандовски получил степень бакалавра в области спортивного менеджмента
07:05 Макелеле: действительно, Касемиро мне напоминает меня
07:03 Ильяраменди: мне будет сложно попасть на ЧМ-2018, но у всех игроков есть шанс
07:01 Будогосский: может, судья Матюнин ещё посоветует Мутко, что ему говорить?
07:00 Румменигге не исключает, что после сезона-2017/18 «Баварию» возглавит Тухель
06:42 Будогосский: Кадиев должен заняться отношением к судьям. Он поймёт, о чём говорю
06:34 Хайнкес: в спортивном плане в «Баварии» многое надо изменить
06:34 Бускетс: горжусь тем, что сыграл 100 матчей за сборную Испании
06:34 Лопетеги: Испания отлично провела отборочный турнир ЧМ-2018
06:22 СМИ: мать Рафаэля Маркеса может быть причастна к связям с наркокартелем
06:08 Экс-игрок «Спартака» и «Рубина» Грановский покинул «Черноморец»
06:01 Федерация футбола Италии рассматривает вариант назначения Конте вместо Вентуры
05:21 Президент Сербии — о выходе сборной на ЧМ-2018: так надо бороться за свою страну
04:25 Полузащитник «Инвернесса» Полворт напал на тренера из-за замены
03:48 Неймар побрил голову Жорже по случаю его дебютного вызова в сборную Бразилии
03:35 Тренер сборной Габона подозревает, что команду отравили перед матчем в Марокко
03:19 Президент Исландии поддержал свою сборную на трибуне вместе с болельщиками
03:08 В британском футболе вырос уровень расизма, сексизма и других форм дискриминации
02:38 Муслин: верил в игроков Сербии. Это победа футболистов, они ради этого жили
02:19 Юношеская сборная России упустила победу над США в товарищеском матче
01:53 Головин: не скрываю, у меня многое получается, хочу прогрессировать дальше
01:46 Коноплянка: думал, дожмём хорватов, но они полностью переиграли во втором тайме
01:27 Головин: «МЮ» — самый сильный соперник из всех, с кем мне доводилось играть
01:18 Ярмоленко: украинцы недоработали во втором тайме игры с Хорватией
01:08 Головин: я бы хотел уехать за рубеж следующим летом
00:59 Головин: в идеале хотел бы сыграть уже в Краснодаре, но пока не могу загадывать
00:59 Во время матча сборных Украины и Хорватии умер болельщик
00:55 Тренер: Капленко не хочет играть за Беларусь — мы ему надоели, он нам уже надоел
00:50 Насри: мне жаль Бензема, он очень хочет вернуться в сборную Франции
00:49 «Анжи» проведёт контрольный матч со своим дублем
Все новости RSS
Партнерский контент