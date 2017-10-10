Тренер сборной Исландии: ЧМ-2018 – не самоцель, а долгий путь к конечной цели

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон прокомментировал выход национальной команды на чемпионат мира 2018 года, который летом пройдёт в России. Накануне исландцы обыграли Косово (2:0) и пробились на мировое первенство с первого места.
«После Евро-2016 я думал, что самым трудным будет повторная мотивация. Первое пиво после вечеринки не самое лучшее. Самым сложным было возродиться после нашего огромного праздника во Франции, тем более в группе с Хорватией, Турцией, Украиной и Финляндией. Успех в квалификации не является самоцелью, это долгий путь к конечной цели», — цитирует Хадльгримссона L’Equipe.
Турнирное положение можно посмотреть на «Чемпионате».
Исландия – самая маленькая по населению страна, которая пробивалась на ЧМ