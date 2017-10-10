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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Тренер сборной Исландии: ЧМ-2018 – не самоцель, а долгий путь к конечной цели

10 октября 2017, вторник. 09:22 Футбол

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон прокомментировал выход национальной команды на чемпионат мира 2018 года, который летом пройдёт в России. Накануне исландцы обыграли Косово (2:0) и пробились на мировое первенство с первого места.

«После Евро-2016 я думал, что самым трудным будет повторная мотивация. Первое пиво после вечеринки не самое лучшее. Самым сложным было возродиться после нашего огромного праздника во Франции, тем более в группе с Хорватией, Турцией, Украиной и Финляндией. Успех в квалификации не является самоцелью, это долгий путь к конечной цели», — цитирует Хадльгримссона L’Equipe.

Турнирное положение можно посмотреть на «Чемпионате».

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Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Исландии — Футбол Сборная Косово — Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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