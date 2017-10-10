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Райт: искренне верю, что Кейн перепишет рекорды сборной Англии

10 октября 2017, вторник. 09:40 Футбол

Бывший нападающий сборной Англии Иан Райт впечатлён успехами форварда «Тоттенхэм Хотспур» и национальной команды Гарри Кейна и верит, что 24-летний футболист перепишет рекорды сборной и в будущем обойдёт Уэйна Руни, на счету которого 53 гола в 119 матчах за сборную Англии.

«Я хотел бы думать, что кое-что знаю о голах, и искренне верю, что Кейн перепишет рекорды сборной Англии. Если к тому моменту, как Гарри завершит карьеру, он не обойдёт по голам Уэйна Руни, я буду поражён. Не говорю, что он также хорош как Роналду или Месси, но его вклад в победу практически такой же. И пусть никто не думает, что я раскручиваю его», — цитирует Райта The Sun.

На счету Гарри Кейна 23 матча в футболке сборной Англии и 12 голов.

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Источник: The Sun Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Тоттенхэм Хотспур ФК Эвертон Гарри Кейн Уэйн Руни
Новости. Футбол
10 октября 2017, вторник
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