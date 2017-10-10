Джака: матч против сборной Португалии будет сродни финалу чемпионата мира

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака в преддверии отборочного матча с командой Португалии оценил важность встречи, которая пройдёт сегодня, 10 октября, в Лиссабоне. Победитель матча получит прямую путёвку на мировое первенство, а проигравшая команда отправится играть в стыковые матчи.
«С каждой победой уверенность в наших силах растёт. При этом тренер дал нам новый импульс, Владимир Петкович работал над нашей психологией. Здесь мы добились прогресса и сплотились. Каждый бьётся за своего партнёра.
Матч против португальцев будет сродни финалу чемпионата мира. Если ты победишь, то станешь героем, если проиграешь, то ты — неудачник. Теперь все победы в отборе до этой игры не имеют значения. Наша команда не будет играть от обороны, потому что это не наш стиль. Сопернику нужно только победа, они пойдут вперёд, и это может пойти нам на пользу", — цитирует хавбека официальный сайт ФИФА.