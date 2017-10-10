Матч Кубка Франции был прерван из-за сердечного приступа у футболиста

Матч пятого раунда Кубка Франции между «Марли-ла-Валь» и «Версалем» был прерван из-за сердечного приступа у футболиста. Речь идёт о защитнике хозяев 28-летнем Идриссе, который рухнул на газон на 28-й минуте при счёте (0:0), сообщает Le Parisien.
Пожарный и врач, работавшие на матче, оказали первую помощь игроку и даже прибегли к использованию дефибриллятора. После прибытия вертолёта, который ждали час, Идрисс был доставлен в одну из местных больниц и помещён в реанимацию.
Врачи диагностировали у игрока сердечный приступ. На данный момент защитник находится без сознания.
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