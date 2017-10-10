Форвард сборной Хорватии Крамарич: нет времени праздновать победу над Украиной

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич поделился впечатлениями от выездного отборочного матча чемпионата мира — 2018 со сборной Украины (2:0), в котором ему удалось забить два мяча. Победа позволила хорватам занять второе место в группе и добиться права играть в стыковых встречах за выход в финальную часть турнира.
«Я счастлив и доволен своими двумя голами, и, конечно, я запомню их надолго. Но времени праздновать у нас нет, впереди ещё два важнейших для нашей команды матча в стыках.
Мы не паниковали при счёте 0:0, мы играли так, как планировали. Мы знали, что рано или поздно Украина даст нам шансы для взятия их ворот. И в итоге вся Хорватия теперь счастлива», – цитирует Крамарича Sportske Novosti.
Тренер сборной Хорватии: игроки поняли, что матч с Украиной — их последний шанс