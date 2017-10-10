А. Караваев: если сборная Украины будет дальше так работать, то всё будет хорошо

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал домашнее поражение от команды Хорватии (0:2) в отборе на чемпионат мира — 2018, которое лишило украинцев шансов выступить в финальной части турнира.
«Может быть, это мастерство. Моменты, созданные до перерыва, так и не реализовали. Были шансы, могли забить. Вышли на второй тайм, ничего не предвещало беды. Но один момент, потеряли оппонента – и хорваты забили гол. Потом уже было тяжело переломить ход игры.
Думаю, потеряли концентрацию. Нельзя сказать, что там был супермомент. Прошла подача, упустили футболиста, который грамотно исполнил. Вот и всё. Видно, что команда перестраивается. Выходили и в позиционные атаки, были и контратаки. Если будем и дальше так работать, то всё будет хорошо.
Я уже привык к игре в обороне. В течение карьеры меня задействуют на разных позициях, поэтому без разницы. Главное – приносить пользу. Если я нужен команде, то могу сыграть на любой позиции. Это звоночек молодому поколению. Они видят, что в этой линии есть большая проблема. Есть реальная возможность зацепиться за свой шанс, проявить себя», – цитирует Караваева «Террикон».