Гендиректор РФС рассказал, какой клуб РФПЛ первым установит систему видеорефери

Генеральный директор РФС Александр Алаев рассказал, какое участие в эксперименте введения в матчах Премьер-Лиги системы видеоповторов примет президент «Краснодара» Сергей Галицкий.
«Он вышел с инициативой опробовать систему на стадионе «Краснодар». Так сказать, начать с него. Мы уже связали Галицкого со всеми производителями. «Краснодар» изучил предложения, выбрал подходящее оборудование и установит его у себя. Мы посмотрим, как это работает, там и решим – может, возьмём комплект у другой компании. Скорее всего, это будет мобильное оборудование, которое можем использовать даже в неофициальных матчах, чтобы протестировать систему внедрения видеорефери», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
«Галицкий предложил начать с «Краснодара». Гендир РФС — о видеоповторах
Александр Алаев объяснил, зачем внедрять систему видеорефери и как она будет работать.