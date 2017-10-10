Срна: я чист от допинга и смогу доказать это

Капитан «Шахтёра» Дарио Срна заявил, что уверен в своей невиновности в ситуации с положительной допинг-пробой. Срна принял решение приостановить выступления за донецкий клуб из-за ситуации с допинг-пробой, которая дала положительный результат.
Ранее хорватское издание Jutarnji List сообщило, что одна из допинг-проб 35-летнего защитника, взятая весной нынешнего года, дала положительный результат.
«Чувствую себя хорошо, хорватские СМИ оказали мне поддержку. В итоге я выйду с чистой репутацией из этой ситуации. Сейчас я сосредоточен на своей защите, о которой скоро все узнают. Я не мог тренироваться после всего этого и не мог сосредоточиться на футболе.
Но если я выполнил последнее желание моего покойного отца и вернулся для участия в Евро-2016 после похорон, то и сейчас смогу довести всё до победы. Я чист от допинга и смогу доказать это», – цитирует Срну издание Sportske Novosti.