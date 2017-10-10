Сборная России сыграет против Ирана в красной форме

Футболисты сборной России выйдут на товарищеский матч с Ираном в красной форме. Об этом говорится на официальной странице национальной команды в «Твиттере». Вратарский комплект – зелёный.
Футболисты сборной Ирана сыграют в белых футболках, а вратарская экипировка полностью чёрного цвета.
Матч Россия – Иран состоится 10 октября и пройдёт на стадионе «Казань-Арена». Начало – в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» сборной России.