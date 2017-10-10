Маццарри может вернуться в Англию и возглавить «Вест Хэм» или «Эвертон»

Итальянский тренер Вальтер Маццарри, последним местом работы которого был «Уотфорд», может вновь вернуться в Англию. Sky Sport Italia сообщает, что в услугах 56-летнего специалиста заинтересованы «Вест Хэм Юнайтед» и «Эвертон».
При этом клуб из Ливерпуля является первым кандидатом. Будущее нынешнего главного тренера «Эвертона» Рональда Кумана находится под вопросом, после того как «ириски» одержали всего две победы в семи матчах АПЛ.
«Вест Хэм» также следит за Маццарри, но пока надеется, что главный тренер Славен Билич сможет вернуть «молотобойцев» в нужное русло. Лондонский клуб также одержал в текущем сезоне всего две победы.
Куман: каждый имеет право на своё мнение, я не убегаю от критики