«Тоттенхэм» намерен удвоить зарплату полузащитнику Уинксу

«Тоттенхэм Хотспур» планирует предложить полузащитнику Гарри Уинксу новый контракт на улучшенных условиях. Как сообщает The Times, лондонцы готовы увеличить 21-летнему футболисту зарплату вдвое — до £ 40 тыс. (около € 45 тыс.) в неделю.
Свой текущий контракт Уинкс заключил лишь в феврале нынешнего года, однако «шпоры» уже сейчас готовы вознаградить своего игрока за прогресс.
Недавно хавбек впервые получил вызов в сборную Англии, в составе которой дебютировал в игре против команды Литвы. В текущем сезоне Уинкс провёл в АПЛ пять матчей, не отметившись результативными действиями.
Уинкс вызван в сборную Англии вместо Джонса