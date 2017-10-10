В Москве прошло прощание со спортивным директором «Зенита» Сарсанией

Сегодня, 10 октября, в Москве прошло прощание со спортивным директором «Зенита» Константином Сарсанией, который скончался 7 октября.
Попрощаться с Сарсанией прилетели генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов и главный тренер Курбан Бердыев, которые хорошо знали и дружили с футбольным функционером. В 2003 году Сарсания работал спортивным директором в «Рубине» и привёз в Россию Алехандро Домингеса.
На панихиде также присутствуют президент «Зенита» Сергей Фурсенко, главный тренер команды Роберто Манчини и игроки команды в полном составе, сообщается на «Спорт Бизнес Online».
По предварительным данным, у Сарсании оторвался тромб. Ему было 49 лет.
Матчи 13-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о Константине Сарсании