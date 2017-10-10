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В Москве прошло прощание со спортивным директором «Зенита» Сарсанией

10 октября 2017, вторник. 12:27 Футбол

Сегодня, 10 октября, в Москве прошло прощание со спортивным директором «Зенита» Константином Сарсанией, который скончался 7 октября.

Попрощаться с Сарсанией прилетели генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов и главный тренер Курбан Бердыев, которые хорошо знали и дружили с футбольным функционером. В 2003 году Сарсания работал спортивным директором в «Рубине» и привёз в Россию Алехандро Домингеса.

На панихиде также присутствуют президент «Зенита» Сергей Фурсенко, главный тренер команды Роберто Манчини и игроки команды в полном составе, сообщается на «Спорт Бизнес Online».

По предварительным данным, у Сарсании оторвался тромб. Ему было 49 лет.

Матчи 13-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о Константине Сарсании
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Рубин Константин Сарсания Курбан Бердыев Роберто Манчини Сергей Фурсенко
Новости. Футбол
10 октября 2017, вторник
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