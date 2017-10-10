В «ПСЖ» сожалеют, что не пустили Ди Марию в «Барселону», и могут продать в Китай

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может быть продан в Китай во время зимнего трансферного окна. Летом аргентинский футболист мог перейти в «Барселону», но парижане не стали продавать игрока и теперь сожалеют об этом, пишет Sport.es.
Чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей, парижане зимой намерены продать 29-летнего полузащитника и уже разрешили его агентам начать искать команду в Китае. Потенциальные покупатели пока не известны.
Ди Мария играет за «ПСЖ» с августа 2015 года, куда перешёл из «Манчестер Юнайтед». Контракт с парижанами действует до лета 2019 года.
«ПСЖ» отклонил предложение «Барселоны» по Ди Марии