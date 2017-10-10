Фанаты сборной Хорватии подрались с полицией в Киеве на стадионе «Олимпийский»

Фанаты сборной Хорватии в середине второго тайма отборочного матча чемпионата мира—2018 со сборной Украины зажгли несколько файеров на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Как сообщает Sportske Novosti, после того как пиротехнику начали бросать на поле, в сектор зашла полиция, и началась потасовка.
В настоящее время неизвестно, будут ли применены санкции к хорватской федерации футбола. Сборная Хорватии одержала в этой встрече победу со счётом 2:0 и добилась права сыграть в стыковых матчах за право выступить в финальной части турнира.