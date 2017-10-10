Раньери: Балотелли отличный игрок, и сборная Италия нуждается в нём

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери оценил шансы выступающих во Франции Марко Верратти и Марио Балотелли на поездку со сборной Италии на чемпионат мира 2018 года. Напомним, что итальянцам предстоит играть в стыковых матчах.
«Марко должен быть спокойнее. Он становился чемпионом, и теперь у него подходящий возраст, чтобы обуздать эмоции.
Что касается Балотелли, я думаю, что Вентура следит за ним. Балотелли наконец показывает свою ценность. Я надеюсь, что он сможет вернуться в сборную, потому что Марио отличный игрок, и Италия нуждается в нём», — цитирует Раньери Gazzetta dello Sport.
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