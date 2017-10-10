Бывшему вратарю «Динамо» Березовскому предложили работу в молодёжной команде

Бывшему вратарю московского «Динамо» Роману Березовскому предложили работу в молодёжной команде. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов. Ожидается, что 43-летний специалист, ранее входивший в тренерский штаб экс-наставника столичной команды Юрия Калитвинцева, примет её, передаёт корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.
Роман Березовский выступал за «Динамо» с 2002 по 2005 и с 2012 по 2015 год. После завершения игровой карьеры Березовский вошёл в тренерский штаб москвичей. В сезоне-2016/17 в качестве тренера армянский специалист выиграл с «Динамо» золотые медали Футбольной национальной лиги.
Хохлов: назначение в «Динамо» стало неожиданностью, хотя допускал такой вариант