Созин: хочу посмотреть, чья игра в матче с Южной Кореей не устроила Черчесова

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Ирана, который состоится сегодня в Казани.
«Я хочу сегодня посмотреть, чья игра в матче с Южной Кореей не устроила Станислава Черчесова. Я не тренер и советов не даю, но некоторые игроки в прошлой встрече меня не убедили. Интересно, сходится ли моё мнение с Черчесовым.
До чемпионата мира осталось мало матчей. Такая возможность очень редко даётся. Желаю футболистам сборной в матче с Ираном доказать свою необходимость нахождения в сборной. И важна победа, кто бы что ни говорил. И в товарищеском матче, и в тренировочном, всё равно все хотят победить. Был рад, что обыграли Корею, потому что это важно психологически. Желаю победить и сегодня. И глядя на то, что произошло в концовке матча с Кореей, хочется надеяться, что сегодня Черчесов найдёт нужные слова и команда будет пособраннее», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.