Юран: допускаю, что сборная Украины специально проиграла сборной Хорватии

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран поделился мнением о непопадании сборной Украины на чемпионат мира в России. Накануне подопечные Андрея Шевченко уступили Хорватии (0:2) и финишировали в квалификации на третьем месте.
«Со спортивной точки зрения – это потеря. Украинский футбол довольно неплох, хотелось бы, чтобы сборная Украины попала на чемпионат мира. Но в то же время с точки зрения политической ситуации и всего остального непопадание украинской команды на турнир только облегчит жизнь. Думаю, что вместе со сборной в Россию приехало бы много нефутбольных людей, которые бы занимались провокациями, драками и прочей грязью. В общем, с одной стороны, жалко, а с другой — хорошо. К тому же допускаю, что украинская команда вчера специально проиграла матч, потому что решила не ехать. Вчера был решающий матч, при домашних трибунах, но так легко проиграть? Не было эмоций вчера в игре сборной Украины», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.