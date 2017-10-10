Лебедев: Порошенко кричал о бойкоте ЧМ-2018, вот ему ответ: «Ты и так не едешь»

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился мнением по поводу невыхода сборной Украины в финальную часть чемпионата мира—2018 в России.
«Порошенко очень долго кричал, что надо бойкотировать чемпионат мира в России. Вот ему и ответ: «Ты и так не едешь». Для нашей страны вообще никакого значения не имеет выход или невыход Украины на чемпионат мира. Побеждают сильнейшие. Но, если бы они вышли, никаких бы проблем не возникло. В еврокубках нас разводят для того, чтобы избежать каких-либо столкновений с болельщиками. На чемпионате мира с точки зрения безопасности всё было бы иначе. Ещё учтите, что рядовые украинцы иначе относятся к политике, чем власти», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.