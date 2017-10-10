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Сербия U21 – Россия U21: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

10 октября 2017, вторник. 14:26 Футбол

Сегодня, 10 октября, в Нови-Сад на стадионе «Караджордже — Войводина» состоится матч европейского отборочного турнира ЧЕ-2019 (U21) в группе 7 между молодёжными сборными Сербии и России. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия U21 – Россия U21.

Матч 10.10.2017 рассудит венгерская бригада арбитров во главе с рефери Адамом Форкошем.

В отборочной группе сборная Сербии располагается на третьем месте, а команда России занимает первую строчку.

Бушманов: сборная России U21 набрала важные три очка, ребята молодцы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России — Футбол Анонс
Новости. Футбол
10 октября 2017, вторник
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