Дуглас Перейра: тренировки с Месси и Неймаром в «Барселоне» были бесценными

Защитник «Барселоны» Дуглас Перейра, который летом был отдан в аренду «Бенфике», рассказал о критике в свой адрес, а также о том, как ему работалось бок о бок с Лионелем Месси и Неймаром в каталонском клубе.
«С того момента как мы начинаем придавать значение критике, голова перестаёт работать как нужно. Мы учимся играть и не обращать внимания на такие вещи, которые происходят в футболе. Что касается тренировок в «Барселоне», обучение с Лионелем Месси и Неймаром было бесценным», — цитирует Дугласа Marca.
Арендное соглашение 27-летнего бразильца с «Бенфикой» действует до лета 2018 года, а договор с «Барселоной» до конца сезона-2018/19.
«Бенфика» арендовала у «Барселоны» защитника Дугласа