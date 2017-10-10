Жиру интересен «Ювентусу» и «Интеру»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру летом может перейти в «Ювентус» или «Интер». В текущем сезоне 31-летний француз принял участие в 7 матчах английской Премьер-лиги, но выходил лишь на замену. Минувшим летом Жиру мог перейти в «Эвертон», но решил остаться.
Теперь же, по информации Calciomercato.it, француз интересен «Ювентусу», который может купить Жиру в случае ухода Марио Манджукича, чей контракт действует до 2020 года. Другим вариантом может быть «Интер», у которого помимо Мауро Икарди небольшой выбор нападающих.
Контракт Оливье Жиру с «Арсеналом» действует до лета 2019 года. По данным Transfermarkt, футболист оценивается в € 22 млн.
Жиру: летом я был близок к переходу в «Эвертон», но сделал правильный выбор