Сборная Австралии обыграла Сирию и сохранила шансы выйти на ЧМ-2018

Сборная Австралии на своём поле в дополнительное время обыграла (2:1) команду Сирии в ответном матче 4-го отборочного раунда чемпионата мира 2018 года. Первая встреча между командами завершилась вничью — 1:1.
Два мяча в составе австралийцев забил Тим Кэхилл. Второй гол 37-летнего форварда стал для него 50-м за сборную – никто в истории сборной Австралии не забивал больше.
На 94-й минуте при счёте 1:1 гости остались в меньшинстве — с поля был удалён полузащитник Махмуд Аль-Мавас.
Сборная Сирии после этого поражения потеряла шансы на путёвку в Россию. Соперник сборной Австралии в межконтинентальных стыковых матчах определится сегодня ночью, когда будут сыграны матчи последнего тура квалификации в зоне КОНКАКАФ. Соперником австралийцев могут стать США, Гондурас или Панама.