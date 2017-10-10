Буффон: надеюсь, сборная Италии попадёт на ЧМ-2018 в России

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от квалификации чемпионата мира 2018 года, а также вспомнил о победе на мировом первенстве в 2006 году над Францией (1:1) 5:3 по пенальти.
«Я реализовал величайшую мечту, которую вы можете иметь в детстве. Когда я был маленьким, я просматривал альбомы с фотографиями футболистов и мечтал играть в Серии А, за сборную, но, возможно, мечтать о чемпионате мира было слишком много. Победа на чемпионате мира дорогого стоит, делает твою жизнь уникальной. Можно спокойно умереть.
Что касается чемпионата мира в России, я надеюсь, мы попадём туда. Когда вы представляете Италию, вы не можете не мечтать о победе, она должна сниться вам. Я никогда не начинал турнир, не думая о том, что могу выиграть его. Как спортсмен, вы не должны убивать мечты или амбиции. Но мечтать нужно тогда, когда есть шансы на победу, в зависимости от вашей команды», — цитирует Буффона Football Italia.
Сборная Италии заняла в группе G второе место и поспорит за путёвку на ЧМ-2018 в стыковых матчах. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».