Онопко: Украина могла сняться, но всё же играла, значит, хотела на ЧМ в Россию

Экс-защитник сборной России, ныне тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением по поводу невыхода сборной Украины в финальную часть чемпионата мира—2018 в России.
«Я не смешиваю политику и спорт, в частности футбол и политику. Нельзя так ставить вопрос – потеря это или облегчение. Украина не вышла, потому что проиграла. Я не думаю, что ребята не хотели выходить. Проиграли последнюю игру хорватам, тем более дома, вот и всё.
Сборная Украины знала, что чемпионат мира будет в России. Она могла бы сняться, но всё равно участвовала. Все хотят попасть на мундиаль. Любой спортсмен хочет участвовать в чемпионате мира или Олимпийских играх. Тем более шанс может выдаться один раз в жизни», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.