Стерлинг пошутил над спящим Стоунсом

Полузащитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг пошутил над спящим партнёром по клубу и национальной команде Джоном Стоунсом. Пока защитник спал, Стерлинг взял его за нос, на что Стоунс отреагировал довольно резко.
Такой же шутке подвергся и вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд из «Эвертона», но голкипер шутку воспринял с улыбкой. Данный эпизод произошёл, когда англичане возвращались домой после победного матча квалификации ЧМ-2018 с национальной командой Литвы (1:0).
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Источник: сборная Англии опасается шпионажа во время ЧМ-2018