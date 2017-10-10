Нидерланды — Швеция: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 10 октября, в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена» состоится матч европейского отборочного турнира ЧМ-2018 в группе А между сборными Нидерландов и Швеции. Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Швеция.
Матч 10.10.2017 рассудит российская бригада арбитров во главе с рефери Сергеем Карасёвым.
Ранее команды встречались 24 раза. В 10 матчах побеждали голландские футболисты, шесть закончились вничью, и в восьми победу одержала шведская команда. Последняя встреча между этими командами состоялась 6 сентября 2016 года в Стокгольме и завершилась вничью со счётом 1:1.
В отборочной группе сборная Нидерландов располагается на третьем месте, а команда Швеции занимает вторую строчку. Турнирное положение можно посмотреть на «Чемпионате».