Видаль: хочу, чтобы Месси играл на чемпионате мира—2018

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль признался, что хотел бы видеть нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира, который в 2018 году пройдёт в России.
Перед заключительным туром в южноамериканской квалификации ЧМ-2018 аргентинцы занимают шестое место и рискуют не попасть в финальную часть турнира. Сборная Чили занимает третью позицию и тоже не гарантировала себе участия на чемпионате мира.
«На чемпионате мира всегда должны играть лучшие в мире, и я хочу, чтобы Месси был там, он лучший в мире. Сегодня всё изменилось, сложная ситуация для всех, включая Аргентину», — цитирует Видаля Sport.es.
В последнем туре чилийцы сыграют против сборной Бразилии, а аргентинцы — с командой Эквадора.
Аргентина не смогла забить Перу и опустилась на 6-е место в отборочной группе ЧМ