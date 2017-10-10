Франция — Беларусь: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 10 октября, в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» состоится матч европейского отборочного турнира ЧМ-2018 в группе А между сборными Франции и Беларуси. Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Беларусь.
Матч 10.10.2017 рассудит турецкая бригада арбитров во главе с рефери Халисом Озкахья.
Ранее команды встречались пять раз. В двух матчах побеждали французские футболисты, два закончились вничью, и в одном победу одержала команда Беларуси. Последняя встреча между этими командами состоялась 6 сентября 2016 года в Борисове и завершилась вничью со счётом 0:0.
В отборочной группе сборная Франции располагается на первом месте, а команда Беларуси занимает пятую строчку.
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