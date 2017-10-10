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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Франция — Беларусь: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

10 октября 2017, вторник. 16:46 Футбол

Сегодня, 10 октября, в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» состоится матч европейского отборочного турнира ЧМ-2018 в группе А между сборными Франции и Беларуси. Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Беларусь.

Матч 10.10.2017 рассудит турецкая бригада арбитров во главе с рефери Халисом Озкахья.

Ранее команды встречались пять раз. В двух матчах побеждали французские футболисты, два закончились вничью, и в одном победу одержала команда Беларуси. Последняя встреча между этими командами состоялась 6 сентября 2016 года в Борисове и завершилась вничью со счётом 0:0.

В отборочной группе сборная Франции располагается на первом месте, а команда Беларуси занимает пятую строчку.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Беларуси — Футбол Сборная Франции — Футбол Анонс
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10 октября 2017, вторник
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