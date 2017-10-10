Владимирское «Торпедо» извинилось перед РФС и ПФЛ за высказывания пресс-атташе

Директор владимирского «Торпедо» Дмитрий Вязьмикин прокомментировал работу арбитра на матче 12-го тура зоны «Запад» первенства ПФЛ с ивановским «Текстильщиком» (1:1) и оценил ситуацию с эмоциональной реакцией на решения арбитра комментатора матча Владимира Никольского, являющегося по совместительству пресс-атташе клуба из Владимира.
На 65-й минуте арбитр Пётр Мирошниченко не стал назначать пенальти в ворота «Текстильщика», когда вратарь гостей, судя по всему, сфолил на футболисте хозяев. Почти сразу же мяч попал в руку игроку «Текстильщика» в штрафной, но судья и в этом моменте не стал указывать на 11 метров.
«Ты чо творишь?! Это пенальти! Позор российскому футбольному корпусу, и штрафуйте меня за это. Позорнейшее решение Мирошниченко. Рука! Позор Мирошниченко! Это позор российского футбола», — закричал комментатор, а затем добавил: «Смотрите футбол без комментатора. До свидания».
Позже стало известно, что ПФЛ обратится в судейский корпус с просьбой рассмотреть работу арбитра и обратиться в «Торпедо» по поводу комментатора.
«В свою бытность профессиональным футболистом я очень много раз сталкивался с работой судей на футбольном поле и никогда не комментировал их действий за его пределами. Я всё высказывал судье во время матча: что я о нём думал и по поводу каких-то моментов. А вне поля я никогда не высказывался и сейчас комментировать действия судьи не хочу. И какое решение вынесет судейский корпус, такое и примем.
Что касается ситуации с Владимиром Никольским, то мы письмо получили и извинились перед РФС и ПФЛ за эмоциональные высказывания нашего пресс-атташе на этом матче. Разумеется, мы примем меры, чтобы подобного больше не повторилось. Какие конкретно это будут санкции, пока не решили: ждём заключение комиссии.
С Никольским обсуждать ситуацию по телефону не хотел: он в основном работает в Москве, и у нас редко появляется. Только эмоции были лишними и какие-то высказывания неточными: Владимир наверняка имел в виду не Российский футбольный союз, а судейский корпус. Во всём остальном он правильно высказался. Мы как клуб ответили, что разберёмся с ним, но то было его личное мнение на ситуацию», — сказал Вязьмикин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.
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